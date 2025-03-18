Otostop çekmiş

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, devriye halinde bulunan Demirhan Polis Karakolu’nda görevli ekip tarafından Yonca Kavşağı yakınlarında süratli ve tehlikeli sürüş yapan araç durdurulunca erkek bir şahıs yarım kilo uyuşturucuyu atıp kaçtı. Araç sürücüsü Emmanuel Ekene tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında 3 gün ek tutuklama kararı verilen zanlı, uyuşturucuyu atıp kaçan şahsı yolda otostop çekerken aldığını iddia etti.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi.

Polis; çantanın emare alındığını, sürücünün ise tutuklandığını belirtti. Polis; çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıs olduğunu, maddenin analize gönderileceğini ve zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise kaçan şahsı tanımadığını, yolda otostop çekerken görüp aldığını, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

