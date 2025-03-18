Otopsi raporu açıklandı

Girne ve Kilitkaya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybeden Hayati Özok (59) ve Mehmet Luman’ın (64) ölüm nedenlerinin kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Girne’deki trafik kazasında hayatını kaybeden Özok’un otopsi raporunda, ölümüne; eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi, trafik kazasına bağlı kaburga kemikleri ve sternum kemiği kırığı, iç organ yaralanmaları ve hemopnömotoraksın neden olduğu belirlendi.

Aynı gün Kilitkaya’da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Luman’ın otopsisinde ise ölümün aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiği saptandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ne olmuştu

Hayati Özok’un yaşamını yitirdiği kaza 16 Mart 2025 tarihinde saat 13.45 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde meydana geldi.

Yönetimindeki plakasız araç ile batı istikametine doğru seyreden Özok, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptı. Yoluna devam eden araç bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucunda Hayati Özok olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ada ile Deniz Özok’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Mehmet Luman’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ise aynı gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki MR 244 plakalı pick-up araçla seyreden Luman, Kilitkaya Kırmızı Kaya mevkiinde sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı; tarlada bulunan zeytin ağacına çarpıp durdu.

Mehmet Luman olay yerinde hayatını yitirirken, Gülten Luman ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.