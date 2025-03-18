Sahneye çıkamadı

Üzerinde uyuşturucu maddeyle ülkeye giriş yapmaya çalışırken, Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesiyle Ercan Havalimanı’nda yakalanan müzisyen Özlem Atam dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan, KKTC'ye giriş yapan zanlıya Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesiyle üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında 'kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu' suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

