Diyalog güçlendi

“Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” projesinin kapanış etkinliği, 15 Mart Cumartesi günü “Umudumuz Gençlik Festivali” ile gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Halk Sanatları Derneği (HASDER) Halk Sanatları Vakfı liderliğinde, Güney Kıbrıs’taki PAOK Klirou Spor ve Kültür Derneği iş birliğinde yürütülen projenin kapanış etkinliği Bandabulya’da yer aldı.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre festivale Kıbrıs’ın dört bir yanından 200’ü aşkın genç, sivil toplum örgütü ve kültürel miras temsilcileri katılarak iki yıl süren projenin kazanımlarını kutladı. Festivale, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Masası Bölüm Şefi Michel Vedrenne Gutierrez ve proje ortakları da katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan HASDER Başkanı Kani Kanol, projeye katkı koyan tüm gençlere teşekkür ederek, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusundaki kararlılığı dile getirdi. Kanol, 50 yılı aşkın süredir HASDER’in Kıbrıs kültürel mirasının korunması ve toplumlar arası diyaloğun güçlenmesi için çalışmalar yürüttüğünü de vurguladı.

