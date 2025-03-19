Teşvikler genişletiliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tepebaşı ve Kozanköy köylerindeki üreticilerle bir araya gelerek üretim alanlarında sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuş, yaptığı ziyaretler çerçevesinde üreticilerin taleplerini dinleyip tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik mevcut durum ve geleceğe dönük çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuş, ilk olarak Tepebaşı köyüne yaptığı ziyarette, üreticilere destekler hakkında bilgi vererek, 2024 yılında sağladıkları mekanizasyon desteğinin 2025 yılında da devam edeceğini vurguladı.

Sıfır faizli arpa desteği ile üreticilere katkı sağlandığını ifade eden Çavuş, seracılık sektörüne verilen 11 milyon TL’lik hibe sayesinde, seracılığın 600 dönüm, yaş sebze üretiminin ise Bin 400 dönüm genişletildiğini söyledi.

Verimlilik artacak

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Aydınköy Sulama Birliği’ne su dağıtımını güçlendirecek boruların teslim edildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Aydınköy Sulama Birliği’nde yaşanan su dağıtım sorunlarını çözmek amacıyla yürütülen projede, 2 kilometre uzunluğunda ve 160 mm çapındaki borular temin edilerek sulama birliğine teslim edildi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi yönünde adım atıldı.

Bölgedeki üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir sulama sistemine kavuşmasını sağlayacak bu gelişmenin, tarımsal üretimin devamlılığı açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Su dağıtımındaki mevcut problemlerin çözülmesiyle birlikte çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşması ve sulama verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

