Sürücü hafif yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde dün sabah meydana gelen kazada, 64 yaşındaki Aytunç Yağcıoğlu hafif şekilde yaralandı. Kaza; Yağcıoğlu’nun, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağından çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; dün saat 08.20’de, Gazimağusa’da Yeşildeniz Sokak üzerinde, Aytunç Yağcıoğlu yönetimindeki RK 841 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Petek Pastanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü kontrol maksatlı gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

