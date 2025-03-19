İtiraz edilecek

İstanbul Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı.

Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek. İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği açıklandı.

Kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak" dedi.

İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan, "Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir" dedi.

Tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette enseyi karartacak değiliz. burada bize motivasyon çıkar. Bu 600 yıllık üniversite açısından bir kara lekedir. 23 Mart'ta yapacağımız seçimde Ekrem İmamoğlu adayımızdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu ile telefonda görüştü. Yavaş'ın "Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağınız, geçmiş olsun" mesajı verdi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

Usulsüz diploma soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.



Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025, 09:52