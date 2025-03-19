Eğlenerek öğrenecekler

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin her yıl nisan ve mayıs aylarında eğitim kurumlarını kabul ederek gerçekleştirdiği etkinlik programlarına bu sene de talep çok yoğun oldu. Merkez’den yapılan açıklamada, mart ayı başında okullardan ziyaret başvurularının alınmaya başladığı ve rezervasyonların hızla dolduğu kaydedilirken, bu yıl programlarına aldıkları “Fosil Bulmaca”, “Deniz Kaplumbağası Ölçümü” ve “Deniz Kaplumbağasını Kurtaralım” aktivite istasyonları ile çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefledikleri belirtildi.

Doğamızın geleceği için çok önemli bir rol üstlenecek olan çocukların bu konuda bilinçlendirilmeleri gerektiğine vurgu yapan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Bugüne kadar her yaştan öğrenciyi Merkezimizde ağırladık, onlara Merkezde neler yaptığımızı anlatırken deniz kaplumbağalarının hayat döngüleri, yaşam alanları, yaralanma sebepleri gibi konuları işledik. Bu sene oluşturduğumuz aktivite istasyonları sayesinde öğrencilerin bu konuları pratik yaparak ve deneyimleyerek öğrenmesine imkân vereceğiz” dedi.

“Öğrencileri heyecanla bekliyoruz”

Her bir istasyonda bilimsel meslek gruplarının da ele alınacağını belirten Kara, eğitici ve öğretici istasyonlar hakkında şu detayları aktardı:

“Çocuklar, Fosil Bulmaca istasyonunda, adeta bir paleontolog gibi kumların içine gizlenen deniz kaplumbağasına ait iskelet kemiklerini bir fırça yardımı ile bulacak. Deniz Kaplumbağası Ölçümü istasyonunda, bir biyoloğun hassasiyeti ile oyuncak bir deniz kaplumbağasının uzuvlarını ve kabuk boyunu çeşitli materyaller yardımıyla ölçümleyecek ve Meritta sayfalarına notlarını alacak. Deniz Kaplumbağasını Kurtaralım istasyonunda ise su dolu bir tank içinde ağa ya da plastik atıklara dolanmış oyuncak deniz kaplumbağasını kurtaracaklar.”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin Merkez’i ziyaret etmesini heyecanla beklediklerini ve deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alırken keyifli bir gün de geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifaden eden Kara, öğrencilerin doğa bilinci ile büyümesine katkı sağlayan tüm eğitim kurumlarına ve değerli öğretmenlerine Merkeze gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

