Teminatla serbest

Suna ERDEN

Öğrenci olmadığı halde Yakın Doğu Üniversitesi’ne ait (YDÜ) ait okul servisine binen ve araçta yolculuk yapan 23 yaşındaki kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan

29 yaşındaki Ahmet Bilgili hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Geçmiş yıllarda yine bir üniversite servisinde genç bir kıza cinsel tacizde bulunan, aynı yıl yargılanarak para cezasına çarptırılan zanlı hakkındaki şikâyetçi sayısı 5’e çıktı.

Mahkeme zanlının 10 bin liralık nakit teminat, 500 bin liralık kefalet senediyle serbest kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 2018 yılında bir üniversiteye ait öğrenci servisinde 22 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan zanlı, aynı yıl yargılanarak para cezasıyla kurtulmuştu. Zanlı 2022 yılı Mart ayı içerisinde

Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde L.T. isimli kız öğrencinin kalçalarına erkeklik organını sürtmek ve elini omzuna atmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tacize uğrayan kızın, zanlıyı eskiden yayınlanmış olan ve internette bulunan haberlerden tanıyıp polise şikayette bulunduğu açıklanmıştı. Zanlının mahkemeye çıkarılması ve ilgili haberlerin yayınlanması üzerine onu görüp tanıyan 4 kadın daha tacize uğradıklarını belirterek, şikayetçi oldu.

Soruşturma amaçlı 6 gün tutuklu kalan zanlı dün 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin toplam 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022, 10:11