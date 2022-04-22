Güzelyurt’ta coşkulu kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Güzelyurt’ta etkinlikler düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre Güzelyurt Belediye Başkan Mahmut Özçınar, okulların organize ettiği korteje katıldı. Özçınar organizasyon kapsamında Amfi Tiyatrodaki etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların ülkenin geleceği olduğuna vurgu yaptı.

Özçınar “Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Geleceğimizin, yarınlarımızın, umutlarımızın teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş İlkokulu önünden hareket eden kortej, Festival Parkı Amfi Tiyatro’da sona erdi. Kortej sonrası tüm okullar amfi tiyatroda gösteri yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan etkinlik okulların gösterileriyle sona erdi.