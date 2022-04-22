Kamu özel ortaklığını anlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tamay Soysan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabul etti.

Arıklı, kabulü sırasında yaptığı açıklamada, kamu özel ortaklığının sadece telekomünikasyonda değil, her alanda uygulanması gereken bir model olduğunu belirterek, bu modelin uygulamaya geçirileceği süreçte paydaşlardan birinin de sendika olduğunu belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Tel-Sen Başkanı Soysan’ın Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili aktardığı konuları not alırken, sendikanın bu konulardaki hassasiyetinin devam etmesini talep etti.

Meclis’e girdiği günden itibaren yaptığı konuşmalarda Telekomünikasyon Dairesine bir GSM hattı verilmesini, böylece rekabetin artırılması gerektiğini aktaran Arıklı, kurumun değerinin artırılarak kamu-özel ortaklığı modeliyle hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, fiber-optik altyapının tamamlanması ile ilgili bir fizibilite çalışması başlatılacağını, bu proje tamamlanana kadar da halka hızlı internet sunmak adına kablosuz frekans bandının geçici olarak 60GHz’e çıkartıldığını belirterek “60GHz’in insan sağlığını tehdit etmesi ile ilgili ortada dolaşan komplo teorilerine fazla prim verilmemesi gerekiyor. Son model akıllı telefonlarda bile 60GHz’lik çip var” dedi.

Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili tüm konularda Tel-Sen ile birlikte işbirliği ve istişare içerisinde olacaklarını kaydetti.

Soysan: Vatandaş mahrum ediliyor

Tel-Sen başkanı Tamay Soysan ise, Telekomünikasyon Dairesi’nin güçlenmesinin birileri tarafından engellendiğini, böylece vatandaşın daha ucuz ve kaliteli hizmetten mahrum edildiğini belirtti.

Soysan, dairenin mevcut durumu ve yapısıyla özelleştirilmesi durumunda bunun adının “peşkeş” olacağını, Tel-Sen olarak buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi’nin her bölgeye sorunsuz hizmet verebilecek bir fiber-optik omurgasının bulunduğunu, ancak ülkede fiber-optik altyapı eksikliği bulunduğu öne sürülerek, mülkiyeti özele ait paralel bir fiber-optik altyapı oluşturulmak istendiğini, sendika olarak bunun karşısında durmaya devam edeceklerini ifade etti. Ülkede 4.5/5G’ye hemen geçilebileceğini kaydeden Soysan, özelin kendine ait altyapı talebindeki ısrarı nedeniyle yapılmadığını ifade etti.

Soysan, ADSL konusunda tarifelerin yeniden düzenlenmesinin hizmetin yaygınlaşması açısından önemli olduğunu, halkın daha ucuz ve kaliteli hizmet alabilmesi için piyasanın mutlak surette denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

