735 sürücüye yasal işlem

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı.

Denetimler kapsamında, çeşitli iş yerleri ve trafikteki araçlar denetlendi.

Tüm ilçelerde 3’er saat süren denetimlerde 3 bin 178 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 735 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Huzur operasyonu saat 22.00 ile 01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da denetlenen eğlence mekânları, kahvehaneler ile gece kulüplerinde olumsuzluk tespit edilmedi.

Lefkoşa’da trafikte 853 araç kontrol edildi, 274 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 19 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da da gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte 685 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Girne’de ise denetlenen kahvehane, pansiyon, gece kulübü ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, iki işletmeye ruhsat olmadan alkolü içki satışı yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta 425 araç kontrol edildi

Trafikte 695 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 11 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta, denetlenen bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, trafikte 425 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele’de de denetlenen bet ofisleri, alkollü içki satışı yapan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik denetimlerinde 520 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 81’i hakkında yasal işlem başlatıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.