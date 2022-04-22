Hem eğlendiler  hem öğrendiler

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile öğretmenleri, deniz kaplumbağalarına tedavi ve bakım desteği sağlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmak için faaliyetler sürdürüyor.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Girne bölgesindeki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan farklı yaş grubundaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde merkezi ziyareti ederek, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Merkezde tedavisi devam eden kaplumbağaları görme fırsatı bulan öğrenciler, kaplumbağaların beslenmeleri ve nasıl iyileştirildikleri hakkında da bilgi aldı, merak ettikleri soruları sordu.

Öğrenciler, tesiste yer alan farklı türden kuşlar, kuğular ve midillileri yakından görme şansı da buldu.

Ziyaret sonunda Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut’a “teşekkür sertifikası” takdim ederek, öğrencilerin hayatlarına bir nebze de olsa renk katabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.