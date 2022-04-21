Özersay: Çıkış yolu toplumsal mutabakat hükümeti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, memleketin getirildiği halden üzüntü duyduklarını ve vatandaşlar ciddi ekonomik sıkıntılar yaşarken ülkedeki istikrarsızlığın asıl kaynağının “UBP’nin kendi içindeki istikrarsızlık” olduğunu belirtti.

Özersay, ülkede yaşanan sorunların çözülebilmesinin, bazı konularda gerçekten kararlı ve cesur adımlar atılabilmesinin tek yolunun, meclisteki tüm partilerin dahil olacağı bir “toplumsal mutabakat hükümeti” olduğunu vurguladı.

Özersay yazılı açıklamasında, “Maalesef UBP kabineyi oluşturmayı ve yerine oturtmayı beceremediği gibi değiştirmeyi de beceremedi, hatta istifa etmeyi bile az kalsın beceremiyordu” dedi.

