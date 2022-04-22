Halı saha talimatı verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu koltuğunu Şehit İlker Karter İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Doruk Bayraktar’a devretti.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre makama oturan Doruk Bayraktar, hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladı ve ilk icraatı İskele Belediyesi ustabaşı Cengiz Er’i telefonla arayarak Şehit İlker Karter İlkokulu’na halı saha yapılması talimatı vermek oldu.

Şht. İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nu temsil eden çocukları makamında kabul eden Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık ile İskele Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Şinasi Fedakar eşlik etti.

Kendisini ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı. Sadıkoğlu konuşmasının ardından çocuklara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lefke, Eskişehir’de temsil edilecek

Öte yandan İlkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Yeşilyurt İlkokulu ve Lefke İstiklal İlkokulu’ndan bir grup öğrenci ve öğretmen, Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı makamında ziyaret etti. Öğrenciler belediye başkanı koltuğuna oturarak Lefke için neler yapabileceklerini anlattı.

Lefke Belediyesi’ni temsilen 2 öğrenci ile Meclis üyesi, kardeş belediye Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin davetlisi olarak 23 Nisan etkinliklerine katılmak üzere Eskişehir’e gitti.

Karavezirler koltuğu devretti

Değirmenlik Belediyesi hudutlarındaki okullarda okuyan öğrenciler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya gelen Karavezirler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, çocukları yetiştiren öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Ali Karavezirler, gelecekte çocukları çok güzel yerlerde görmek istediğini belirtti.

Çocukları makam koltuğuna oturtarak, belediye başkanlığı görevini temsili olarak çocuklara devreden Karavezirler, çocukların başkan olmaları halinde neler yapacaklarına dair fikirlerini dinledi.

Karavezirler, “Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizler özelde Değirmenlik beldesinin, genelde de ülkemizin temel taşlarısınız” şeklinde konuştu.

Tatar, korteje katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Tatar, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan ve Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşte bir konuşma yaparak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların, dünyanın geleceği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı.

23 Nisan coşkusu KKTC’de de yaşanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.