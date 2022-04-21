45 gün içinde yargılanacak

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki anten ve vericileri, ambarı kundaklayan, bir şahsa ait sırt çantasını çalan Dursun Tolga Aygün’ün Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı. Polis gözetiminde hastanede tutulan zanlı hakkında ‘ceza-i ehliyeti var’ raporu verildi.

Zanlı tedavisinin ardından dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 4 Nisan 2022 tarihinde saat 09.15 sıralarında Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmına monte edilmiş 2 adet vericinin, 1 adet uydu anteninin, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet halının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini söyledi.

Polis memuru, kundaklanan ambar içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kundaklamayı gerçekleştiren zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada olay anında giydiği kıyafetler ve ayakkabıların bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının kundaklama olayının ardından Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde bisikletin üzerinde bulunan İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde kundaklama olayının nasıl meydana geldiğini anlattığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındığını, hücreye konduğunu ancak agresifleşip fenalaşması üzerine Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını söyledi.

Zanlının hastanedeki tedavisinin tamamlandığını, ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını ifade eden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.