Stewart’a iletilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren POGO’nun 8 Mart ortak bildirisi, BM Özel Temsilcisi Colin Stewart’a verilmek üzere BM Kıbrıs Barış Gücü Cinsiyet İşleri Yetkilisi Lauren McAlister’e iletildi.

Açıklamaya göre, ara bölgede yapılan toplantıya, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Sıla Usar İncirli ile milletvekili Doğuş Derya katıldı. POGO’yu ise Genel Sekreter Skevi Koukouma ve Stavri Kalopsidiotou temsil etti.

İki örgüt ayrıca BM’nin Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde üstlendiği iyi niyet misyonunu desteklediğini de belirtti.

CTP ve POGO örgütlerinin ortak bildirisinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi müzakerelerin 5 yıldır yeniden başlamamasından dolayı duyulan üzüntü ifade edilerek, umutlu, eşit ve yaşanabilir bir geleceği kurmak için Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve uygulanabilir şekilde çözülmesi gerekliliği yinelendi.

“Mevcut statükonun her iki taraf için yarattığı uzun süreli çıkmazdan ve zararlı sonuçlarından derin endişe duyulduğu” belirtilen bildiride, şöyle devam edildi:

“Süregelen çıkmaz, müzakerelerin anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerekli olan siyasi iradenin eksikliği ve son yıllarda artan gerilimler her iki toplumu da olumsuz etkilemiş, güvensizlik, insanların birbirinden uzaklaşmasına ve kapsamlı çözüme ulaşmaya dair inancın azalmasına sebep olmuştur.”

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ortak geçmişte iş birliği ve ortak mücadele örnekleri olduğuna dikkat çekilen bildiride, “Kadınların refah içerisinde yaşayacağı ve barış sürecinde üstlendikleri sorumlulukla tüm dünyaya örnek olacakları ortak bir geleceğe olan inancımızı ilan ederiz” ifadeleri kullanıldı.