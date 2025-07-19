Teminatla serbest



Ömer KADİROĞLU



Girne’de geçtiğimiz gün tasarrufunda ‘Glock’ marka kayıtsız tabanca ve mermiler ile yakalanan Mustafa Öztürk aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Öztürk’ün tasarrufunda ele geçirilen tabancanın kaydı olmadığı tespit edildi. Zanlı verdiği ifadede söz konusu tabancanın Türkiye’den gönderildiğini itiraf etti. Öztürk teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Mustafa Öztürk aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında, şuan Girne Polis Müdürlüğünde ‘Kanunsuz giriş’, ‘Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket’, ‘şiddet tehdidi’ suçlarından tutuklu bulunan Diyar Öngül ile telefon görüşmelerini tespit ettiklerini söyledi. Öngül’ün cep telefonuna zanlı Öztürk’ün mesaj olarak tasarrufunda bulundurduğu tabanca ve mermilerin fotoğraflarını tespit ettiklerini kaydeden polis, cep telefonların DATA inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Zanlı Öztürk’ün ülkede çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

