Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanında, “Gençleri bekleyen fırsatları yara-tan zemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” vurgusu yaptı. Tatar, “Gençleri fırsatlar bekliyor. Gelecek sizindir. Bunları yaratan zemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Bu günlere kolay gelinmedi o neden-le devletin değeri bilinmelidir. Bu değerlere sahip çıkmak sizin görevinizdir” dedi.

Kamu ve özel sektörde yaşanan gelişmelerden dolayı yurtdışındaki vatandaşların ülkesine döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinin yanı sıra iletişim alanında alt yapı yatırımlarının yapılmasıyla dijital dönüşümle ülkenin bilişim adası olma yo-lunda ilerlediğini vurguladı.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), 16-30 yaş aralığındaki 320 gencin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarının ışığında düzenlenen Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanı’nı önceki gün tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanında,

Beyin Göçü başlığıyla ilgili konuşma yaptı. Tatar, yurt dışında edindiği deneyimlerin ülkeye katkı sağla-dığını vurguladı.

Kamuda her yıl yüzlerce gence istihdam sağlandığını belirten Tatar, gençlerin göç etmemesi için adada önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada, gençlere büyük önem verdiğini belirterek, gençlerle her zaman bir araya geldiğini ve birlikte mücadeleler verdiğini kay-detti.

İstanbul’daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 4 yıl başkanlığını yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ta-tar, derneğin daha önceki adının “Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti” olduğunu hatırlattı, derne-ğin geçmişte Erenköy’e Kıbrıslı Türk öğrencileri gönderdiğini söyledi.

Erenköy’de, Türkiye’de ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin Rum-Yunan ikilisine karşı 2 yıl bo-yunca direndiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençler, Erenköy’de tarih yazdı. Kıbrıs Barış Ha-rekatı’na kadar büyük fedakarlıklar yaparak vatanını korudu” dedi.

Devletin değeri bilinmelidir

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmaya ve gelişmeye devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi ve 6 Şubat depremi-nin etkilerine rağmen geçmişe göre ekonominin daha iyi olduğunu ve iş potansiyelinin arttığını kay-detti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Gençleri fırsatlar bekliyor. Gelecek sizindir. Bunları yaratan zemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Bu günlere kolay gelinmedi o nedenle devletin değeri bilinmelidir. Bu değerlere sahip çıkmak sizin gö-revinizdir. Sırf antlaşma olsun diye geri dönülemez bir yola girmek size yakışmayandır. Doğru ve zah-metli yolda bu vasiyeti geleceğe taşımanız ve onurlu yaşamı gelecek nesillere aktarmanız sizin başarı-nız olacaktır.”

Tatar, Ayer Kaşif’i ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin ilk Pakistan Temsilcisi ve değerli bürokrat Ayer Kaşif’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaşif’e sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Tatar, kendisinin KKTC’nin ilk temsilcilerin-den biri olduğunu vurguladı.