Ozanköy’de festival coşkusu

Girne’de düzenlenen ‘Girne Arkın Group Fest25’, önceki akşam 17. Ozanköy Pekmez Festivali ile başladı. Ozanköy’de düzenlenen festivalde yiyecek ve içecek stantları, halk dansları gösterileri, canlı müzik performansları ve çeşitli seminerler yer aldı. Etkinlikte şira ikramı yapılırken, katılımcılara pekmez yapımı da gösterildi.

Festivalin açılışına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve yönetimi katıldı.

Festivalin ilk günü, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun folklor gösterisi ile başladı. Şira ikramının ardından saat 19.30’da Bikem Tunar Feat. Gibsy Brothers sahne aldı. Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, ‘Pekmez: Doğal ve Süper Gıda’ başlıklı sunum yaptı. Zumba Kids Joy’un Modern Dans gösterisinin ardından gecenin son etkinliği Grup Salt konseri ile tamamlandı.





Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025, 02:41