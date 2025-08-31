Tümü kaçak

Lefkoşa’da polis ekiplerinin yaptığı muhaceret kontrolünde 8 yabancı uyruklu kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlendi. Nijerya, Sudan ve Zimbabve uyruklu zanlıların 273 ile 1548 gün arasında değişen sürelerle ülkede izinsiz kaldıkları tespit edildi. Tutuklanan Nijerya uyruklu Destiny Tochukwu Okwueze, Henry Odion Edepio, Wisdım Prince Mebem, Mustapha Olayiwola, Elijah Omare, Sudan uyruklu Mohamed Alnoor Essa Abdalla, Zimbabve uyruklu Shumirai Kundishora Mashonganyika ve Tapıwa Aggrey Kamusasa mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.10 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye sırasında muhaceret kontrolü gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, kontrollerde, Edepio’nun 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 273 , Mebem’in 4 Aralık 2022 tarihinden itibaren 999, Olayiwola’nın 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren bin 548, Abdalla’nın 17 Mart 2022 tarihinden itibaren 530, Omare’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 639, Mashonganyika’nın 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 273, Kamusasa’nın 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 273 ve Okwueze’nin 15 Haziran 2023 tarihinden itibaren 806 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, muhaceret durumlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığıyla yazışma yapılacağını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri de başlatacaklarını söyleyerek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

