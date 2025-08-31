Taksi durağına girdi

Girne’de dün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, üçü yaya dört kişi yaralandı. Kaza, 45 yaşındaki Didem Avcıl’ın yönetimindeki araçla önce yaya geçidinde bir yayaya, ardından bir taksiye, daha sonra da iki yayaya çarpmasıyla gerçekleşti. Avcıl'ın çarptığı taksi de savrularak başka bir ticari araca çarptı. Kaza sonucu dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre; kaza saat 13.00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Didem Avcıl yönetimindeki VP 023 plakalı salon araç, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde batı istikametinde seyir halindeyken dikkatsiz bir şekilde Atatürk Caddesi’ne dönüş yaptı.

Bu sırada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan İzabella Dankowska’ya (54) çarpan Avcıl, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine, demir kuniyeye ve taksi du-rağına ait park yerinde park halindeki Aydın Karadaş’a (37) ait TME 855 plakalı salon aracın arka kıs-mına da çarptı.

Kazanın etkisiyle VP 023 plakalı araç yoluna devam ederken, kaldırımda bulunan Nilgün Aslıyüce (30) ve Halime Akgün’e (31) çarptı.

VP 023 plakalı araç ayrıca cadde üzerinde bir dükkânın önünde bulunan 14 adet valize de çarpıp dur-du.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan TME 855 plakalı araç ise park halindeki Ali Okan Şengül’e (39) ait TUC 306 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan VP 023 plakalı araç sürücüsü Didem Avcıl ile yayalar İzabella Dankowska, Nil-gün Aslıyüce ve Halime Akgün, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavileri-nin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alınan yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.



