Teminatla serbest 

Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleştirilen eylemde polisleri darp ettiği iddia edilen Muhammet Mevlan Özmen tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktarılarak teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Ağustos 2022 tarihinde, Lefkoşa'da Meclis oturumunda görüşülen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısını protesto eyleminde yol kesmede kullanılan RHA 3174 plakalı aracın bazı şahıslar tarafından itildiğini, yol kenarına çekildiğini söyledi.

Polis, henüz sürücüsü tespit edilemeyen Dikmen Belediyesine ait KV 772 plakalı kamyon aracın hareket ettiğini, kimseye zarar vermemesi için Müfettiş Muavini Mehmet Uysal’ın müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.

Polis memuru, Müfettiş Muavini Mehmet Uysal’ın bu esnada eylemciler tarafından darp edildiğini, darba engel olmak için makul güç kullanarak müdahale eden Polis Müdür Muavini Ali Adalıer ve Müfettiş Muavini Osman Aksulu’nun da eylemciler tarafından darp edilip, görev yapmalarının engellendiğini anlattı.

Polis, yapılan ileri soruşturma neticesinde olayın meydana geldiği sırada görevli polisleri darp edip görevlerinden men eden şahsın Gayretköy’de sakin Muhammet Mevlan Özmen olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Şefik Aşcıoğulları, müvekkilinin eylemde boğazının sıkılıp darp edildiğini ve kendisinin de darp raporu alıp polisten şikâyetçi olacağını beyan etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.