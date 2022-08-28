Harnuba sahip çıkılmalı

Girne’ye bağlı Ozanköy'ün turistik tanıtımına katkı koymak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen ‘Pekmez Festivali’ önceki akşam başladı.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Ozanköy Pekmez Festivali hem bölgeye renk kattı hem de yerli üreticiye yaradı.

Festival alanında kurulan stantlarda Kıbrıs’a özgü hamur işleri, tatlılar, börekler satışa sunulurken,

el emeği göz nuru el işleri de görücüye çıkarıldı.

Festivalde pekmez de yapılırken, ülke şartlarında yaşanan tüm zorluklara rağmen ekmek paralarını çıkartabilme savaşı veren esnaf satış yapma imkanı buldu.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Ozanköy Pekmez Festivali bugün de devam edecek.

Festivalde konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, 2008 yılından beridir festivalin devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güngördü: Potansiyel artırılmalı

Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, konuşmasında, “Akdeniz’in meyvesi olan harnuba sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını” belirterek, bu festivalin harnuba önemli bir değer kattığını söyledi.

Güngördü, “İki sene önce devletin ve hükümetin yaptığı açılımla harnubun kilosu 3 liradan 7’ye bu sene ise 18 liradan sezonu açtı. Tahminlere göre tüccar 21 TL’ye kadar kilosuna ödenek vermeyi uygun gördü. Bu ağaca daha çok sahip çıkmak ve harnup potansiyelini artırmamız gerekiyor” dedi. Güngördü, Belediyenin yeşil alanlara harnup fidanı dikme kararı aldığını da söyledi.

‘Uzay Şairinin köyü…’

Güngördü, Ozanköy’ün “uzay şairi” Osman Türkay’ın köyü olduğunu belirterek, “Bu festivalin yaşatılması için ve ona vefa borcu olarak köyde anıt heykelini yaptık. Osman Türkay’ı tanıtmak için önemli bir vesileye sebep olduk. Türkay’ın İstanbul’da bastırdığı kitapları bulduk ve biz de kitaplarını bastırarak kütüphanelere dağıttık” dedi. Köyün eski isminin Kazafana olduğunu hatırlatan Güngördü, Ozan Osman Türkay’ın adının yaşatılması için köye “Ozanköy” isminin verildiğini söyledi.

Nidai Güngördü, festivale katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

19.00 Pekmezli Tatlılar Yarışması

Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum

Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19. 30 Halk Dansları Gösterileri

(Hasder)

19.45 Konser

Tenha

20.45 Pekmezli Tatlılar Yarışması sonuçlarının açıklanması

21.00 Halk Dansları Gösterisi

Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21.15 Kapanış Konseri

Hikmet Kurtarıcıoğulları

