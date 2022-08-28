Başbakan dozu artırdı

Başbakan Ünal Üstel köy gezileri kapsamında Çatalöy ve Esentepe’ye giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bu çerçevede ilk olarak Çatalköy’e giden Başbakan Üstel, Düzkaya Spor Kulübü’nde halkala buluştu.

Başbakan’a ziyaretlerinde bazı bakanlar, milletvekilleri ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti.

Üstel Çatalköy’de yaptığı konuşmada, özellikle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yetkililerinin açıklamalarına işaret ederek “bazıları popülizm yaparak halkı kandırmaya çalışıyorlar. ülkede karamsar bir tablo çizerek ulusal davaya zarar vermek ve ülkeyi bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Ülke zor şartlardan geçerken ateşten gömlek giyerek halka hizmet etme yolunda görev aldıklarını ifade eden Başbakan, halkın rahat edebilmesi, refaha kavuşması ve daha iyi günlere kavuşması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Üstel, “Bizim yaptıklarımız ortada yaklaşık 2 buçuk senedir bir pandemi yaşıyoruz. Dövizde dalgalanma var, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği sıkıntılar var sosyoekonomik sıkıntılar var hepsini Anavatan Türkiye sayesinde imzaladığımız Mali İşbirliği Protokolü ile birer birer aşıyoruz. Dünyada bu kadar ekonomik daralma olurken, bizde de sorunlar yaşanması doğaldır. Buna rağmen çalışanları mağdur etmemek için hayat pahalılığını maaşlara yansıttık. Küçük esnafa destek primi verdik, Çiftçiyi hayvancıyı sosyal yardım alanları destekledik. Cemile yardımı alanlarla engelli bireylerin maaşını eşitledik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık. Korkmadan yılmadan bu kararları alıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 2008’de ilk adımları atılan belediyeler reformuyla ilgili bugüne kadar yaşanan süreci ve yapılan çalışmaları da halka aktardı.

Kriterlere göre hareket ettik

Çalışmaları Belediyeler Birliği ile işbirliği içinde yürüttüklerini, muhalefetle ortak komite oluşturarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Üstel, “yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporda tüm partilerin imzası var” dedi.

Belli kriterler ışığında 28 belediyenin 18 belediyeye indirildiğini; Tatlısu, Beyarmudu ve Dikmen belediyeleri noktasında bazı eleştiriler aldıklarını söyleyen Üstel, “biz kriterlere göre hareket ettik doğrulardan şaşmadan da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Üstel, “Bizim niyetimiz ülkemize hizmet etmek ülkemizi güçlendirmek bizim milli davamınız iki devlet üzerine onların davası ise başka. Niyetleri öneri vermek değil ülkeyi sabote etmek. Belediyeler yasasını da iptal etmeye çalıştılar. Mecliste konuşmamamıza fırsat vermediler. Bizler kent kent gezip doğruları anlatacağız” dedi.