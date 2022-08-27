4 gün birçok köy susuz

Ömer KADİROĞLU

Geçitköy Barajı pompa istasyonunda meydana gelen arıza birçok köyü susuz bıraktı. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığını, köylerin 3-4 gün daha susuz kalacağı belirtildi.

Elde edilen bilgiye göre; Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Pınarbaşı, Göçeri, Dağyolu ve civar köylere su bölgenin öz kaynaklarından dönüşümlü olarak verilecek.

Dağyolu Köyü Muhtarı Mustafa Çavuşoğlu yaptığı açıklamada arızanın 3-4 gün süreceği bilgisini aldıklarını ve köylülerin sularını idareli kullanmaları çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, “Arıza giderilene kadar halkı mağdur etmemek için dönüşümlü su verilecek. Vatandaşlarımızın suyu dikkatli kullanmaları gerekiyor. Kısa sürede sorunun giderilmesi için çalışılıyor” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022, 10:04