Aşkları taçlandı



Ömer KADİROĞLU

Bolan Dijital Baskı LTD. Direktörleri Sergül ve Ahmet Bolan çiftinin oğulları Halil ile Şef Kadir ve Fatma Arslan çiftinin kızları Özge muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Lefkoşa’da Elysium Park’ta gerçekleştirilen düğün törenine ailelerin, akrabaların yanı sıra çiftin yakın dostları ve sevenleri katıldı. Oldukça şık bir gelinlik giyen Özge güzelliğine güzellik katarken, damadın gözünü kamaştırdı. Herkesin eğlendiği düğünde hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Güney Kıbrıs’ta çalışan Halil ile iç mimar Özge’nin düğününe katılan sevenleri genç çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluk diledi.



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 11:54