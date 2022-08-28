Deniz altında bayrak açıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, bedensel engellilere yönelik tüplü dalış etkinliği düzenledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde "Engelsiz Mavilik 3" sloganı adı altında üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca afet ve acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini korumak için yürüttükleri faaliyetlerin yanı sıra toplumun her kesimine yönelik eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklere de destek verdiklerini söyledi.

"Engelli bireylerimizin, gündelik yaşamlarında da toplumun diğer kesimlerinin sahip olduğu imkanlara erişebilmesi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının da öncelikli vazifeleri arasında yer almaktadır." diyen Karaca, bu maksatla "Engelsiz Mavilik 3" etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Karaca, etkinliğe katkı veren tüm kurumlara da teşekkür ederek, katılımcılara keyifli bir etkinlik diledi.

Konuşmaların ardından dalış eğitmenleri verildi, katılımcılar dalışla ilgili bilgilendirdi ve ardından tüplü dalışlar yapıldı.

Bedensel engelliler tüplü dalış yaparak, engelsiz bir şekilde su altı güzelliklerini görme imkanı buldu.

Etkinlikte su altında Türkiye ve KKTC bayrakları da açıldı.

