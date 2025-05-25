Teşvikler etkili olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC’de doğum oranının yüzde 1.8 olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, aile yapısının korunmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Hedefimiz iki, üç yıl içerisinde, aldığımız bu tedbirlerle, yaptığımız bu yardımlarla, yaptığımız bu teşviklerle doğurganlık oranlarını yine yüzde 2'nin üzerine çıkarmak." dedi.

Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'deki bir otelde 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadının iş gücüne katılımı ve aile kurmasıyla ilgili yaptıkları destekleri anlatan Gardiyanoğlu, "Kadınlarımızı hem ekonomik açıdan desteklemek hem de iş hayatına dahil etmek için yüzde 100 sosyal sigorta prim desteği vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, KKTC'de sosyal hizmetler alanında, özellikle Kıbrıs kültürünün yaşatılmasıyla ilgili el sanatları kursları açtıklarını belirterek "Bu kursla mezun olacak olan tüm girişimci kadınlarımıza da 4 yıl boyunca tam sosyal güvenlik yatırımlarının hepsini biz bakanlık olarak üstlendik ve Maliye Bakanlığımızla buna paralel olarak da birçok uygulamalara geçtik." değerlendirmesini yaptı.

Gardiyanoğlu, "Yani hem kadınımızı iş hayatında güçlendiriyoruz hem de emeklilikle ilgili geleceğini sağlıyoruz. Özellikle evlenen kadınlarımıza asgari ücretin iki katına kadar ödenek veriyoruz. Doğum öncesi ve doğum sonrası izin sürelerini artırıyoruz. En önemlisi de eğer özel sektördeyse doğumdan sonra tam 9 ay boyunca emzirme izni veriyoruz. Eğer kamuda görevli bir kadınımız doğum yapmışsa çocuğuna bakabilmesiyle ilgili bir 6 ay da bir emzirme veriyoruz." diye konuştu.

Evlilik oranı boşanmayla denk

Şu anda doğurganlık oranlarının yüzde ikinin altında, yaklaşık yüzde 1,8'lerde olduğunu aktaran Gardiyanoğlu, "Hedefimiz iki, üç yıl içerisinde, aldığımız bu tedbirlerle, yaptığımız bu yardımlarla, yaptığımız bu teşviklerle doğurganlık oranlarını yine ikinin üzerine çıkarmak." dedi.

Gardiyanoğlu, Bakanlık olarak görevlerinden birisinin ailenin yapısını korumak olduğunu belirterek "Evlilik ve boşanma oranlarında ciddi farklılıklar başladı. Neredeyse her yıl evlilik oranı kadar boşanma olayı yaşıyoruz. Bu da tabii doğurganlık olaylarına, ailenin temel taşının bütünlüğüne ciddi anlamda bir tehlike arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, bunlarla ilgili de yine sosyal hizmetler kurumlarının psikologlarla, pedagoglarla ve uzmanlarla ebeveynlik yetilerinin artırılması veya sorumlu eşlerin tekrardan aynı çatı altında olabilmeleriyle ilgili psikolojik destek vermeye başladıklarını dile getirdi.