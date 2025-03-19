Bu kez başaramadı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan araçtan yarım kilo uyuşturucu atarak kaçan şahsın Raymond Tonwe olduğu anlaşıldı. Kısa sürede tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün ek süre temin edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi.

Polis; çantanın emare alındığını, sürücünün Emanuel Ekene’nin ise tutuklandığını belirtti. Polis; çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Emareler incelendi

Sürücünün önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, kaçan zanlı Tonwe’nin ise aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, iki ayı bölgede kamera görüntüsü tespit ettiklerini ve bu görüntülerin inceleneceğini ifade etti.

Polis, 5 kişinin sorgulandığını, uyuşturucu paketinin üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini kaydetti.

Alınacak ifadeler, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlı Tonwe’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

