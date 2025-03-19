Daha konforlu olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Organizasyonunda, Merit Oteller Grubu ve sponsor iş insanlarının desteğiyle, Lapta Huzurevi’nde yaşlıların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla 8 odada gerçekleştirdiği tadilat projesinin tamamlanması nedeniyle bir de tören düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Sadık Gardiyanoğlu törende yaptığı konuşmada, 18 aylık sürede Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit Otelleri ve iş insanlarının işbirliğiyle Lapta Huzurevi’nde birçok çalışmanın yapıldığını belirtti.

Gardiyanoğlu, 12 yılda tamamlanamayan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlandığını, bunun yanında sorunlarla anılan Kalkanlı Yaşam Evi’nin çok daha iyi bir noktaya getirildiğini anlattı.

Gardiyanoğlu, Alsancak bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni bir ilkokul binasının yapılabilmesi için Bakanlığa ait bir arazinin de LAÇ belediyesine tahsis edildiğini de belirtti.

Gardiyanoğlu, Lapta’da yapılacak huzurevinin keşif bedelinin 180 milyon Türk Lirası olduğunu, bu miktarın üçte ikisinin kaynak olarak bulunduğunu, geriye kalan rakamın da en kısa sürede bulunacağına inandığını kaydetti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Lapta Huzurevi’nin mevcut binasında, yaşlıların yaşamlarını daha iyi noktaya taşımaya yönelik her projenin büyük değer taşıdığını söyledi ve projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Davman: Her zaman yaşlıların yanındayız

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, dernek olarak sadece yaşlılar haftası ve özel günlerde değil, her zaman yaşlıların yanında olduklarını söyledi.

İş insanlarının desteğiyle 8 odanın mefruşatı, mobilyaları, iç donanımı ve boyasının yenilendiğini belirten Davman, Merit Oteller Grubu’nun katkılarıyla da binanın dış cephe boyasının yapıldığını kaydetti.

Gürses: Projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses de, yaşlıları sürekli ziyaret ederek onların yanında olmaya çalıştıklarını, Merit Otelleri olarak, Huzurevini daha rahat, temiz ve konforlu bir hale getirecek bu projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından projeye katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve odalar gezildi.

Gardiyanoğlu’ndan anlamlı ziyaret

Öte yandan Bakan Gardiyanoğlu, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi personelini ziyaret etti.

