Ne yaptığını söylemedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün park halindeki araçtan para çalan 65 yaşındaki Şenol Keskinler, kamera görüntüleri sayesinde olaydan 5 saat sonra yakalandı.

Araçtan bin 712 Amerikan Doları ile bin 100 Türk Lirası çalan zanlının üzerinde 2 bin 750 TL, 100 dolar ve 127 Euro bulundu.

Zanlının araçtan çaldığı dolar ve TL, 64 bin liraya denk gelirken, yakalandığına üzerinden çıkan tutarın 11 bin TL olduğu belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis,8 Mart 2025 tarihinde 14.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak'ta park halinde bulunan E. D'ye ait araçtan zarf içerisinde muhafaza edilen bin 712 Amerikan Doları ile bin 100 Türk Lirası çalındığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Kaldığı pansiyon odası arandı

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada cüzdanında 2 bin 750 TL, 100 Amerikan Doları ve 127 Euro nakit paranın bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kaldığını tespit ettiklerini, odasında 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan aramada olay saatinde giymekte olduğu gri renk kapüşonlu ceket ile siyah renk botların bulunarak, emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının olay saati giymekte olduğu pantolonun ise üzerinde tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı bölgede benzer suçlara karıştığı yönünde makul şüphe ve kamera görüntüleri olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıklayarak, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

