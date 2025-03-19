Kokain ve bonzai

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da bulunan Derinya Kara Geçiş Kapısı'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda; Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Osman Kapsıl’ın üzerinde de 30 gram ağırlığında 10 adet sentetik cannabinoid (Bonzai), Doğan Kadı’nın tasarrufunda ise bir gram kokain bulundu. Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Osman Kapsıl ile Doğan Kadı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada her iki zanlının da yaya olarak 10 dakika arayla güneyden kuzeye geçtikleri açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 17 Mart 2025 tarihinde saat 22.15’te, Güney Kıbrıs’tan yaya olarak Derinya Sınır Kapısı’na gelen Doğan Kadı’nın üzerinde yapılan arama sonucunda, bir gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, yine aynı gece saat 22.25’te, Güney Kıbrıs’tan yaya olarak Derinya Sınır Kapısı’na gelen Osman Kapsıl’ın üzerinde yapılan aramada ise giydiği eşofmanın cebinde 10 adet, 30 gram ağırlığında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt parçaları bulunduğunu mahkemeye bildirdi. Polis memuru, tutuklanan zanlılarla ilgili uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.