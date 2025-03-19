4 gün daha hücrede

KKTC'de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Fredrick Odion dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 4 gün ek süre alındı.

Olguları aktaran polis, 14 Mart 2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde devriyede olan ekiplerin, esnada şüpheli hareketlerde bulunan zanlının kimliğini kontrol ettiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam bin 566 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi, bu süre içerisinde ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Polis, işlemlerin sürdüğünü belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

