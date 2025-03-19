Çanakkale destanının 110’uncu yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi. Lefkoşa’daki ilk tören Tekke Bahçesi Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu Şehitlik Özel Defteri’nin imzaladı.

Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine ise Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkân katıldı.

Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Konuşmaların ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç tarafından imzalandı.

Törende, Anıtkabir’e gönderilmek üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

Öztürkler’in konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.

Güzelyurt’ta tören düzenlendi

Şehitler Günü nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da gerçekleştirilen törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

18 Mart Şehitleri İskele’de anıldı

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde de anma töreni düzenlendi.

Tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Teğmen Tugay Avcı yaptı.

