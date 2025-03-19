İki halkın yararına

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’nin Cenevre kentinde iki toplum liderinin yanı sıra Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen Kıbrıs konferansında alınan kararlardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısı sona erdi.

BM Guterres, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantısının ardından "Temmuz sonunda bir sonraki toplantıyı bu formatta yapmayı kabul ettik ve bir sonraki adımları hazırlamak için kişisel bir temsilci atayacağım." dedi.

Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Görev süresinin başından bu yana Kıbrıslı Türk ve Rumların güvenliği ve refahına bağlı kaldığını kaydeden Guterres, Kıbrıs konusunda ileriye dönük bir yol bulmak için toplantıda başka bir girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Guterres, "Görüşmeler, her iki tarafın da ilerleme kaydetme ve diyaloğu sürdürme konusunda açık bir taahhüt gösterdiği yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildi." dedi.

İkinci raund Temmuz’da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in güven oluşturmak için bazı konularda anlaştığını kaydeden Guterres, "Bunlar arasında (Ada'da) 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, madencilik alanlarına etkileri de dahil çevre ve iklim değişikliği girişimlerinin kullanımı konusunda teknik bir komite oluşturulması, tampon bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu yer aldı.

Temmuz sonunda bir sonraki toplantıyı bu formatta yapmayı kabul ettik ve bir sonraki adımları hazırlamak için kişisel bir temsilci atayacağım." dedi.

Anlamlı bir ilerleme oldu

Guterres, 2017'de Crans Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinden bu yana hiçbir konuda gerçek bir ilerleme olmadığını belirterek, şimdi anlamlı bir ilerleme olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Güven artırıcı önlemler veya güven oluşturma girişimleri, çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı ve Kıbrıs'ta bir sonraki adımları hazırlamak için özel temsilcinin atanmasının herkes tarafından kabul edilmesi, son derece önemli olduğuna inandığım bir bağlılık ve aciliyet duygusunu gösterir. Bu, yeni bir atmosfer." dedi.

Toplantıya kimler katıldı

Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

