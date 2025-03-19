Bir gecede 2 can kaybı

Ömer KADİROĞLU- Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy’de meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki araç sürücüsü Umut Göksal, Girne’de meydana gelen kazada ise Ogün Aldemir hayatını kaybetti.

Polisten verilen kaza; Umut Göksal’ın hayatını kaybettiği kaza 18 Mart 2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Yenierenköy'de meydana geldi. Umut Göksal yönetimindeki ES 320 plakalı araç ile Cevdet Gül (E-25) ise yönetimindeki CS 474 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrederken, Yenierenköy Sağlık Ocağı önlerinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle ES 320 plakalı araç yolun solundan çıkarak bir ikametgahın demir korkuluklarına çarpıp takla attıktan sonra evin bahçesi içerisinde tavanı üzerinde, CS 474 plakalı araç ise yine yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde durdu.

Kaza sonucu ES 320 plakalı araç sürücüsü Umut Göksal olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan CS 474 plakalı araç sürücüsü Cevdet Gül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Adem Mertgül (E-18) ve Gökhan Güney (E-16) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Karşıya geçerken araba çarptı

Girne’de meydana gelen kazada ise yaşındaki yaya Ogün Aldemir hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 21.50 sıralarında Naci Talat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Miraç Genç (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptı.

Kaza sonucu yaya Ogün Aldemir kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç tutuklandı.

