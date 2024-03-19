2 tutuklu var

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında durdurulan araçta iki tür uyuşturucu bulundu.

Aracın sürücüsü Ali Hamude ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Tarihsever tutuklanarak, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 16 Mart 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında durdurulan Ali Hamude yönetimindeki LL 018 plakalı araçta yapılan aramada naylon poşet içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ve 300 miligram ağırlığında bonzai bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını; zanlı Hamude’nin ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, aynı gün zanlıların ikametgahlarında yapılan arama sonucu herhangi bir kanunsuz nesneye rastlanmadığını belirtti.

Polis, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu dile getirdi. Polis, ayrıca meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahıs olduğunu da kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.