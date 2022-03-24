5 saatte 341 sürücü

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 2 ilçede toplam bin 150 araç kontrol edildi. Ekiplerin 5 saatlik operasyonunda suç işlediği tespit edilen 341 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 22 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 22-23. Mart tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda, Lefkoşa’da faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 970 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 311 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu kontrol edilen 180 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.