Savaşın acı yüzü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Odessa kentinde Sovyet döneminden kalma yaklaşık 200 senelik alanlar ve yeraltı tünelleri, yerel halk tarafından bomba sığınağı olarak kullanılmaya başlandı.

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e roketlerle saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rivne yakınlarındaki Ukrayna silah deposunu vurduklarını söyledi.

Rus birlikleri Çernihiv'de de bir köprüyü hava uçurdu. Rus ordusunun Kiev kuşatması da devam ediyor. Ukrayna ordusunun büyük bir direnişiyle karşılaşan Rusya birlikleri ağır kayıplar veriyor ve zaman zaman geri çekiliyor.

En kanlı senaryo Mariupol kentinde

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Mariupol kentinde ise savaşın en kanlı senaryosu yaşanmaya devam ediyor.

Ülkenin doğusundaki Donetsk idari sınırları içerisinde yer alan ve Rus ayrılıkçıların değil ancak Kiev yönetiminin kontrolünde olan Mariupol, günlerdir Rus güçlerinin kuşatması altında bulunuyor. Rus Ordusu tarafından ağır silahlarla vurulan şehirde, büyük bir yıkım yaşanıyor. Şehirdeki çok sayıda sivil, haftalardır sığınaklarda yaşıyor.

117 çocuk öldü

Ukrayna ordusu ise Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi. Son 24 saat Kiev'de yapılan operasyonlarda 149 Rus sabotajcı yakalandı.

Ukrayna'da çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi de devam ediyor. Başta Mariupol, Zaporojiya ve Kiev olmak üzere ülkede çalışan 7 insan koridordan 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildi.

Ukrayna Başsavcılığı da Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da, saldırıların başlamasından bu yana 117 çocuğun hayatını kaybettiği, 155 çocuğun da yaralandığı bildirildi.