Belarus'u da sorumlu tuttu

NATO zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert uyarıda bulunuldu. Bildiride, "Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz" denildi.

Dünyanın gözü ve kulağı dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’ndeydi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Bildiride şunlar denildi:

"Çin, Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı. Putin, Ukrayna’daki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya saldırılardan Belarus'u sorumlu tutuyoruz."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve sonrası açıklamalarda bulundu:

“ NATO liderleri daha fazla destek konusunda uzlaştı. 4 NATO ülkesinin lideri Ukrayna'ya desteğimizi onayladı. Baltık denizinden Karadeniz'e kadar desteğimizi artıracağız. Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam edeceğiz. NATO liderleri caydırıcılığı artırmak için anlaştı. Doğu kanadında daha fazla askerimiz olacak. Denizaltı ve hava filomuzu güçlendireceğiz. Savaş gemileri kalıcı olarak görev olacak. Bunların detaylarına Haziran ayında Madrid'de gerçekleştirilecek olacak zirvemizde karar vereceğiz.

Sonuç olarak, NATO savunma konusunda yatırımlarını artırmasında anlaştı. Avrupa ve Kuzey Amerika birlikte durmaya devam edecektir.”