Gençlerin performansı beğenildi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında önceki akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi.
Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Ekibinin sahnelediği “ Ödül” İsmihan Yorgancı tarafından yazılıp yönetildi.
Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gençlere gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti, çiçek ve plaket takdim etti.
Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında önceki akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi.
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