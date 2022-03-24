30 bin TL ödediler

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait Mutluyaka'daki trafo merkezlerinden kablo çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Esergül ile Hüseyin Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, teminat duruşmasında zanlıların kurumdan çaldığı kabloların değerinin 4 milyon lira olduğunu açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 8 Mart 2022 tarihinde, Derinya mandıralar bölgesinde, zırhlı elektrik altyapı kablolarını maket bıçağıyla soyarak içerisindeki bakırları ayırdıkları sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandıklarını anımsattı.

Zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 9 Mart 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 2’şer gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Doğan, bu süre içerisinde 894 kilo kabloyu nereden aldıklarına dair herhangi bir izahat vermediklerini belirtti. Polis, zanlıların 12 Mart tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandıkların anımsattı.

Maddi değeri açıklandı

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu kabloların Kıb-Tek’e ait olduğunu belirlendiğini ifade etti.

Tespit üzerine Esergül’ün 14 Mart, Kara’nın ise 15 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını belirten polis, çalınan kabloların değerinin 4 milyon TL olduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve 2’şer kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlılarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.