Hazırlık yapılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi heyetleri, CTP Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeler, iki partinin gelecek süreçte kurgulayacağı işbirliği ve erken seçim başlıkları ele alındı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; görüşmede CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyesi Koral Aşam ve Ürün Solyalı ile CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti. Erken genel seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten İncirli, muhalefet partilerinin öncülüğünde Sivil Toplum Örgütleri, Ekonomik Örgütler ve Sendikalar ile yapılacak işbirliği ve eylem birliğinin oluşturacağı ortak baskının ve hareket planının kritik rolünü vurguladı.

TDP heyetine ise Genel Başkan Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK Üyesi Avukat Mine Atlı, MYK Üyesi ve Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur, MYK Üyesi Güner Ersen ile Örgütlenme Sekreteri Tahir Hoca yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan sinerjinin toplumu heyecanlandırdığını ve bütünleştirdiğini vurgulayarak, bu toplumsal birlikteliğin başarıyla sonuçlandığını hatırlattı ve birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Erken genel seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten İncirli, muhalefet partilerinin öncülüğünde Sivil Toplum Örgütleri, Ekonomik Örgütler ve Sendikalar ile yapılacak işbirliği ve eylem birliğinin oluşturacağı ortak baskının ve hareket planının kritik rolünü vurguladı.

"Ekonomideki çöküşe, yolsuzluklara ve sosyal adaletsizliğe" değinen İncirli, “Toplumsal mücadele, örgütlü eylem ve iş birliği halkın kurtuluş yolu olacak” dedi.

Çeler: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaratılan heyecan hala canlı

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, 30 Kasım 2025 tarihinde CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaratılan heyecanın hâlâ canlı olduğunu vurgulayan Çeler, bu heyecan ve umudun devam etmesinin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, muhalefet partilerinin izleyeceği yol haritasının bu yönde belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. TDP’den yapılan açıklamada ise, ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen başarının ve bu süreçte topluma yansıyan birlikteliğin yarattığı umudun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, seçim sürecinde ortaya çıkan ortak iradenin yalnızca bir seçim başarısı olarak değil; ülkede değişim beklentisi taşıyan geniş toplumsal kesimlerin ortak talebi olarak okunması gerektiği belirtildi.

Ziyarette, söz konusu birlikteliğin nasıl sürdürülebileceği, sosyal demokrat partilerin kendi tüzel kişiliklerini koruyarak hangi ilkeler ve yöntemler üzerinden yeniden bir araya gelebileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Ziyarette ayrıca “yoksullaşma, üretimde yaşanan gerileme, güvenlik ve hukuk alanındaki zaaflar, demokrasi ve kurumsal çöküş” başlıklarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "iki partinin farklı örgütsel yapılar ve tüzel kimlikler içerisinde olsa da, topluma karşı taşıdığı tarihsel sorumluluğun altının çizildiği" vurgulandı.



