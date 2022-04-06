Töre’ye tepki var

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 1 Nisan tarihinde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğunu ilan eden Meclis Başkanı’nı üç gün sonra Meclis kürsüsünde görmenin “şaşkınlığı” içerisinde olduklarını belirtti.

Birlik, “Yasamanın başı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan Covid-19 pozitif kişilerin 10 günlük karantina süresine aykırı davranışını meclis, milletvekilleri ve bakanlar önünde maskesiz bir şekilde sürdürdüğünü” ifade etti.

“Toplumun her bireyinin uymasının beklendiği kural ne ise Meclis’te de geçerlidir” diyen Birlik, Sağlık Bakanlığı’na, “ivedilikle bu kural tanımazlığın, gerekli ceza yaptırımlarıyla beraber, önüne geçmesi” çağrısında bulundu.

Ayrıca KTTB Yönetim Kurulu, açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından başhekimlikler eliyle kamu hastanelerinde görev yapmakta olan doktorlara 1 Nisan’da bir yazı dağıtıldığını belirterek, “1 Nisan tarihinde dağıtılan yazıda hastanelere yatacak hastalara semptom (belirti) olmadığı sürece PCR testi yapılmaması dikte edilmiş, aksi davranıldığı takdirde hastadan istenen testin ücretinin hekimden talep edileceği bildirilmiştir” dedi.

Töre’nin üç testi de negatif

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, pazar günü yaptığı PCR testinin ardından önceki gün ve dün yaptığı antijen testlerinin de negatif çıktığını duyurdu.

