3’ü Rumlarda

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 560 pozitif vakaya rastlandı, bir can kaybı oldu. Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde Covid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yapılan 74 bin 164 test neticesinde 2 bin 987 yeni vaka saptandığı açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 bin 841 test yapılarak 560 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakaların bölgelere dağılımı; 284 kişi Lefkoşa, 112 Girne, 94 Gazimağusa, 38 Güzelyurt, 22 İskele, 10 kişi Lefke olarak gerçekleşti.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 6.477.742

Toplam vaka sayısı: 88,433

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 81,504

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6,705

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 46

Karantinadaki vaka sayısı: 6,651

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 226

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 8

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 611

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde Covid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yapılan 74 bin 164 test neticesinde 2 bin 987 yeni vaka saptandığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin 71 ve 87 yaşındaki iki kadın ile 96 yaşındaki bir erkek olduğu ve 30’unun durumu kritik olmak üzere 207 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 446 bin 999 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 949’a yükseldi.