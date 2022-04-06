BM kararlar çağdışı kaldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Stewart”ın UBP’ye ziyaretinde yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunu, UBP’nin dış politikadaki vizyonu, BM’nin adadaki statüsü, Ukranya – Rusya savaşının etkileri ve Doğu Akdeniz’de olası iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Hasipoğlu, dün öğlen saatlerinde gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı yazılı açılamada, olumlu bir görüşme yapıldığını ve partisini ilk kez ziyaret eden Stewart’a Kıbrıs meselesinde UBP vizyonunu milletvekili arkadaşlarıyla birlikte aktardığını ifade etti.

Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinde yıllarca BM”nin ortaya koymuş olduğu parametreler çerçevesinde federasyon modelinin görüşüldüğünü, artık bu sürecin tüketildiğini, aynı yöntemleri takip ederek sorunun çözümünün kolay olmayacağını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını açıkladı.

Hasipoğlu, “gelinen aşamada gerek GKRY’nin tüm adayı temsil etme ve kapalı Maraş noktasında BMGK kararlarının artık çağdışı kaldığını, adada var olan gerçekler ve hakkaniyet gereği bu kararların günün koşullarına uygun olarak revize edilmesi gerektiğini” kaydetti.