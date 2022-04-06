Nisan’da gelen faturayı ödemeyin

Nisan ayının ilk gününden itibaren dağıtılan zamlı faturalar karşısında halktan yükselen tepkiler üzerine hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından elektrikte tarifelerin indirildiğini, alkollü içecekte fonların aşağıya çekildiğini açıkladı.

Sucuoğlu yeni faturalar gelinceye kadar ödeme yapılmamasını isterken, ödeme yapanlarla mahsuplaşmaya gidileceğini ifade etti.

İthal alkollü içeceklerde litre başına 50 TL’den 25’e, şarapta 20’den 7’ye, birada 15’ten 5’e çekildi.

Elektrikte indirim

Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, son günlerde halkın büyük tepkisiyle karşılanan elektrik faturalarının hafifletilmesi maksadıyla kilowat/saat fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fiyat değişikliklerinin halkın tepkisine neden olan mart ayı faturalarına da yansıtılacağını, (varsa) otomatik ödeme alan faturalarda da mahsuplaşmaya gidileceğini söyledi.

Alkollü içkilerde güneye kayma vardı

Sucuoğlu, alkollü içkiler konusunda yaptıkları araştırmalarda Güney Kıbrıs piyasasına bir kayma gördüklerinden dolayı dengeleri gözetmek ve kaymayı Kuzey’e döndürmek adına fonlarda yeni bir düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Başbakan, gerek ithalat-ihracatçılar gerekse restoran sektörü ve küçük işletmelerle yaptıkları görüşmeler sonucunda bu kararı almanın gerekli olduğu kanısına vardıklarını belirterek, ithal içkilerde litre başına uygulanan fonun 50 TL’den 25 TL’ye, yerli içkilerde uygulanan fonun 40 TL’den 15 TL’ye, şarapta 20 TL’den 7 TL’ye, birada 15’ten 5 TL’ye, fıçı birada 17,5’ten 6 TL’ye düşürüldüğünü söyledi.

Sucuoğlu, yeni rakamların sektör temsilcileri ve Restorancılar Birliği’yle (RES-BİR) de görüşülerek belirlendiğini ifade etti.

Kriz, darboğaz ve Rusya Ukrayna savaşının yan etkileri…

Sucuoğlu, konuşmasında KKTC’nin gerek ekonomik kriz gerek Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının yan etkilerini derinden hissettiğini anlatarak, tüm bunlara karşı hükümet tarafından alınan bazı önlemlerin halkı sıkıntıya düşürmesi durumunda yapılan yanlıştan dönülmesinin erdem ve kaçınılmaz olduğunu yineledi.

Son günlerde KIB-TEK’in içinde bulunduğu mali sıkıntılardan da bahseden Başbakan Sucuoğlu, halkın yoğun olarak şikâyet ettiği ve adeta “isyan ettiren” faturalar konusunda elektrik fiyatlarını sübvanse etme kararı aldıklarını ifade etti.

Gelen faturaların çok yüksek olduğunu gördüklerini söyleyen Sucuoğlu, “Halkın rahat nefes alması için tüm imkânları sonuna kadar kullanacağız ve halkımızın başını yere eğdirmeyeceğiz” dedi.

Sosyal medyadan ikinci açıklama

Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan indirim kararlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı “Zorlukları el birliği ve Türkiye’nin desteği ile aşacağız” mesajı verdi.

Ülkenin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiğine vurgu yağan Sucuoğlu, “Elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik” dedi.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızda, ekonomik ve mali tablomuzu enine boyuna yeniden masaya yatırdık.

Vatandaşımızın satın alma gücünün, son fiyat artışlarıyla son derece olumsuz etkilendiği zaten ortada iken, işletmelerimizin de hesaplamanın üzerinde maruz kaldığı elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik.

Samimiyetle söylemek istiyorum ki, yaşamakta olduğumuz süreç, ekonomik darboğaz, geçmiş yıllardaki ne oranla kat be kat büyüktür. Bu süreci, muhalefetin suçlama sözleri arasında iddia ettiği "Ben yaparım olur" mantığını asla benimseyemeyiz.

Bu ülke, bu devlet, insanımız nice zorluklar çekmiştir. Bu süreci de el birliği ile ve tabii ki Anavatanımızın sarsılmaz desteği ve katkısı ile aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır.”



Neydi ne oldu

Sucuoğlu’nun açıklamasına göre elektrikte indirim şu şekilde gerçekleşti:

Eskisi Yenisi

0-250 kilowat: 0,98 0,98

251-500 arası: 2,70 1,70

501-750 arası: 2,95 2,00

751-1000 arası:3,25 2,25

1001kw üzeri: 4,00 3,30

Turizm, sanayi, eğitim, hayvancılık vb. sektörlerde de birim fiyatı kw/saat başına 1.70 TL olacak.