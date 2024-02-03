‘Zor durumdayız’

Aşırı yağışlar nedeniyle Geçitköy’deki üreticilerin yanı sıra konut sahipleri ciddi zarara uğradı. Bölgedeki İngilizler, yaşanan olumsuzluklar karşısında yetkililerin kendilerine yardımcı olmamasından yakındı.

Diyalog muhabirine konuşan İngilizler “yetkililerin bizimle ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.

Aşırı yağışlar nedeniyle Geçitköy Barajının taşması sonrasında felaketle yüzleştiklerini belirten İngilizler, evlerinin bir anda sular altında kaldığını söyledi.

“Eşim ve köpeklerimizle birlikte evin üst katında saatlerce bekledik” diyen bir İngiliz, daha sonra bölgeye giden belediye ekiplerinden yardım istediklerini ancak tepkiyle karşılandıklarını iddia etti. Bir başka aile ise “Mağduriyet yaşarken, bir de azarlanmayı hak etmiyoruz” dedi.

3 köyde 50 ev zarar gördü

Geçitköy bölgesinde etkili olan yağış ve fırtınanın neden olduğu hasarla ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Geçitköy, Kormacit ve Kayalar köylerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ataser, Karayolları Dairesi ekiplerinin çöken Kayalar-Sadrazam yolunun tamiri, hasar gören yolların sağlamlaştırılması için çalıştığını söyledi. Ataser, risk nedeniyle Geçitköy-Karşıkaya yolunun hala ağır iş araçlarına kapalı olduğunu aktardı.

3 köyde 50 ev zarar gördü

Kormacit, Geçitköy ve Kayalar köylerinde 50’ye yakın evin fırtına ve su taşkınlarından etkilendiğini belirten Ataser, önceki akşam Lapta Gençlik Evi’ne yerleştirilen ailelerin bazılarının evlerine döndüğünü, bazılarının da akrabalarının yanına gittiğini ifade etti.

Evlerdeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Fırat Ataser, yollara ve köprü ağızlarına biriken millerin temizlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.



