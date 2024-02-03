Metehan'da Cumartesi günü yoğunluğu Sürücüler çileden çıktı

Lefkoşa’nın araçlı geçişler için kullanılan tek kara sınır kapısı olan ve sürekli yoğunluk yaşanan Metehan’da dün yine aşırı bir yoğunluk yaşandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen birçok vatandaş kar keyfi için Trodos’a giderken, yüzlerce kişi de ucuz et almak için Güney Kıbrıs’a akın etti. Metehan kapısında güneye geçmek için bir saate yakın süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçişlerin kolaylaştırılmasını istedi.

Bugün'de metehanda manzara yine değişmedi Metehan sınır kapısında cumartesi gününü fırsat bilen Kıbrıslı türkler ve rumlar haftasonu tatilini trafikte bekleyerek geçirmek zorunda kaldı.,